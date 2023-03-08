(CNN)-- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الشكر لسلطان عُمان هيثم بن طارق على "جهوده لدعم الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، والتي شهدت أطول فترة من الهدوء منذ أن بدأت الحرب منذ أكثر من عقد، وكذلك قرار سلطنة عمان فتح المجال الجوي للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان: "الزعيمان أكدا، خلال الاتصال الهاتفي، من جديد على العلاقات التاريخية الطويلة بين بلداننا وشعوبنا، وناقشا الجهود المتبادلة لإقامة منطقة شرق وسط أكثر ازدهارا وسلمية وتكاملا".

وتابع: "التزم كل من الزعيمين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وفرص التجارة والاستثمار، والتعاون في مصادر الطاقة النظيفة والمتنوعة والآمنة".

وقال البيان إن بايدن "رحب بدور سلطة عُمان التاريخي في تأمين اللإفراج عن المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران".

وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء العُمانية إن "السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات‏، بالإضافة لتبادلهما وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".