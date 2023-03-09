وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع لافروف في موسكو.. وهذا ما ناقشاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حول تطورات الأزمة الأوكرانية وإيجاد حل سياسي لها.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر، عن وزير الخارجية قوله: "ناقشت مع وزير الخارجية الروسي الأزمة الروسية -الأوكرانية، وأكدتُ على موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر، وتخفيف المعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات هذه الأزمة خاصة الدول النامية والأقل نمواً".

وأضاف فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف: "أكدت لوزير الخارجية الروسي استعداد المملكة لبذل كافة الجهود للوساطة بين الأطراف".

وتابع الوزير السعودي بالقول: "قد سبق أن سهامنا فيما حصل من قبل من تبادل السجناء، والذي أشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباشرة، بتعاون مشكور مع الجانب الروسي، وسوف نستمر في البحث في الفرص المتاحة للوصول إلى تسوية لهذا الصراع".

وأكد فيصل بن فرحان أن "العلاقات بين بلدينا شهدت تطورات إيجابية كبيرة خلال السنوات الماضية، وتتطلع المملكة لتعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين".

وقال: "يأتي لقائنا اليوم تأكيداً على أهمية العلاقات بين المملكة وروسيا، واستكمالاً لنهج التشاور والتنسيق والتعاون فيما بيننا، وأجرينا محادثات بناءة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ومن جانبه، أكد لافروف، أن "المملكة العربية السعودية سهلت تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا"، مشددا على حرص بلاده على التعاون مع السعودية في جميع المجالات.