دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول مغردون سعوديون مقاطع فيديو لاحتفال مواطنين بمسيرة للسيارات بعد العثور على طفلة مفقودة في الجوف، حيث وثق مقطع متداول لحظة العثور على الطفلة أمجاد الشراري، 3 سنوات، التي فقدت، الأربعاء، بمنطقة العمارية في الجوف شمال السعودية، خلال رحلة برية مع أهلها.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن مواطن سعودي يدعى محمد الخالدي، الذي أنقذ الطفلة المفقودة قوله: "تم إبلاغنا بفقدان الطفلة من قبل أهلها الساعة الرابعة عصرا وتم العثور عليها".

وتحدث الخالدي عن مشاعر الناس وكيف كانت فرحتهم كلهم بالعثور عليها، كما وصف حالة الطفلة بأنها "كانت مرعوبة وأنها كانت بردانة الساعة الواحدة ليلا"، لحظة العثور عليها.

وأظهر الفيديو الذي تداوله سعوديون الطفلة وهي برفقة شباب ومجموعة من سكان الجوف، عقب العثور عليها نائمة بجوار حجر، بعدما تاهت عن أسرتها خلال قيامهم برحلة برية، ولم تستطع العودة إليهم، كما كشف الفيديو احتفال المواطنين وأسرة الطفلة بعودتها سالمة لهم، من خلال عروض بالسيارات.