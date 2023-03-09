دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ممن أسماهم بـ"المتحزبين المتخندقين وراء جماعات الإرهاب والتطرف الذين يترقبون لإشعال نار الفتنة بفكر ظلامي متطرف تمكّن من عقولهم".

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في تصريحاته لبرنامج "هنا الرياض" على قناة "الإخبارية" السعودية، مساء الأربعاء:" إنهم يكذبون ويدلسون ويغالطون ويستعملون جميع الوسائل في إلصاق التهم ظلما وعدوانا في كل من يريدون إيذاءه أو إسقاطه".

وأضاف آل الشيخ: "هم صامتون لا يخرجون وإذا خرجوا هناك من يوقفهم، ولكنهم يمارسون ممارسات فردية تجاه من يريدون تصفيته".

وقالت القناة إن الوزير شدد على "إحكام السيطرة والحذر في آن واحد، ونوه إلى سيناريو التماهي المطبق من قبل جماعات تختبئ في ظل يبعدها عن مجهر العقاب والمكاشفة، وحذر من أن منهم لا يزال موجودا، ونقلت القناة عن الوزير قوله: "نعرفهم بلحن الفعل والقول".

وأكدت القناة: "وعلى ما تشهده المملكة من استنارة وتنوير إلا أن أركان الظلام ما زالت متواجدة تتحين فرصتها ببكاء على حسرتها بعد أن لفظت عقلا وقولا".

واعتبرت القناة: "أن تلك الجهات أكثر الأطراف سطوة وتنمرا وبأسا في القفز على حقوق الإنسان وخياراته، خاصة إن كانت تعاكس توجهاتهم ولا ترضي معايير الجماعة والحزب".

وقالت نقلا عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: "وفي ظل ضعف الشكو وقلة الحيلة، تبقى الفكرة الضحلة تلف الأذهان المعتمة بإيمان خاسر وسعي خائب بعودة الولوج للعقول بعد الخروج وإعادة الاقتناع بعد البطلان".