دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إصابة 3 أشخاص بجروح بعدما أطلق مسلح الرصاص على المارة في شارع وسط تل أبيب، فيما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ"هجوم إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان "تم تحييد" المشتبه به، فيما أوضحت "زاكا" وهي خدمة إنقاذ اسرائيلية أن المسلح قُتل.

وقال زكي هيلر المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ، إن إطلاق النار في شارع ديزنغوف إن أحد المصابين في حالة حرجة والثاني في حالة خطيرة والثالث إصابة متوسطة.

وذكر مركز "إيخيلوف" الطبي إن أحد المصابين أصيب بطلق ناري في رقبته ونقل مباشرة إلى غرفة العمليات في حالة حرجة.

وقال المركز إن الشخص الثاني أصيب برصاصة في الجزء العلوي من الجسم وهو في حالة متوسطة، فيما أصيب الشخص الثالث بشظايا طفيفة ويخضع للعلاج، بحسب المركز الطبي.