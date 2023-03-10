عبداللهيان: عودة العلاقات بين إيران والسعودية توفر إمكانيات كبيرة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات
00:44
شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، أن استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية توفر "إمكانيات كبيرة" للبلدين والمنطقة.

وقال عبداللهيان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية توفر إمكانيات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي".

وأضاف أن "سياسة الجوار باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تمضي بقوة في المسار الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط نحو إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وجاءت تغريدة عبداللهيان عقب إعلان المملكة العربية السعودية وإيران والصين، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

قد يهمك أيضاً

السعودية وإيران تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين

وكانت الرياض قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.