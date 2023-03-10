إيران تعلق على "الانفتاحات الجديدة" في علاقات سوريا بالدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخميس، "الانفتاحات الجديدة في العلاقات" بين الدول العربية وسوريا بعد الزلزال المروع الذي شهدته الشهر الماضي، بأنها "خطوة إيجابية على طريق التضامن الإسلامي وتتسم بالواقعية".

وأضاف عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في دمشق، أن الموقف السياسي لسوريا في المعادلات الإقليمية والعربية "نتيجة مقاومة حكومة وشعب هذا البلد ضد الإرهابيين بالوكالة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع: "نرحب بالانفتاح الأخير في علاقات سوريا مع دول المنطقة، ويسعدنا أن دول المنطقة تبنت موقفا واقعيا تجاه سوريا وحقيقة دور سوريا الإقليمي المهم ومكانتها المهمة".

وأكد الوزير الإيراني على "ضرورة الرفع الفوري للعقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا".

وقالت الوكالة إن عبداللهيان بحث مع المقداد "العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال: "عقدنا اليوم لقاء مفصلا مع الرئيس السوري بشار الأسد وكان فرصة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المهمة مع الإعراب عن التعاطف والتضامن".

وأكد أن إيران وسوريا "صديقتان في الأوقات الصعبة"، وقال: "سنبقى صديق الأيام الصعبة لسوريا".