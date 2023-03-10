دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت سلطنة عُمان والعراق بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين، الجمعة، حول الاتفاق في بكين على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وفي البيان الثلاثي، أعربت السعودية وإيران عن تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عُمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة الصين على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، إن سلطنة عُمان ترحب بتلك الخطوة وتعرب عن "الأمل في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البناء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم".

في الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران، قائلة إنه "تبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين".

وأضافت الخارجية العراقية أن "المساعي التي بذلتها الحكومة العراقيَة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين، وما رسخته من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنة عُمان والصين، وصولا للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويؤذن بتدشين مرحلة جديدة".