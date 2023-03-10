قرقاش يرحب باتفاق السعودية وإيران: الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار

الشرق الأوسط
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شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات
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شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، الذي تم الإعلان عنه الجمعة من بكين في بيان ثلاثي مشترك بين السعودية وإيران والصين.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".

وأضاف أن "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع".

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وأعلنت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، في وقت سابق الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذ أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

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