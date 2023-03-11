حشود ضخمة وسط تل ابيب.. شاهد أكثر من 100 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو

احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. ونتنياهو: التغييرات لن تدمر الديمقراطية

القدس (CNN)-- نزل نصف مليون إسرائيلي إلى الشوارع في الأسبوع العاشر على التوالي من الاحتجاجات ضد خطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء، حسبما أعلن منظمو الفعاليات السبت.

وقال المنظمون إن ذلك شمل 240 ألفا تظاهروا في تل أبيب.

يبلغ عدد سكان إسرائيل ما يزيد قليلاً عن تسعة ملايين نسمة، لذلك إذا كانت تقديرات المنظمين صحيحة، فقد احتج حوالي 5٪ من الإسرائيليين.

واجتذبت مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس عدة مئات من المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا شعارات من بينها "إسرائيل لن تكون ديكتاتورية" ، كما رأى فريق من شبكة CNN في مكان التظاهرة.

هرتسوغ - الذي يعتبر دوره رمزيًا إلى حد كبير - حث مساء الخميس حكومة نتنياهو على إلغاء تشريع الإصلاح القضائي من على الطاولة.