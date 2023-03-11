دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الرئاسة السورية مقطع فيديو لاتصال أجرته أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري مع طفلة سورية تعرضت للإصابة في الزلزال المميت الذي ضرب سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

جرى الاتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين أسماء الأسد وطفلة اسمها شام، عمرها 9 سنوات، وتوفي بعض أفراد عائلتها في الزلزال.

نُقلت شام رفقة أطفال آخرين من حلب وإدلب واللاذقية إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج، حيث تتواجد حاليًا في مستشفى برجيل في أبوظبي، حسب بيان الرئاسة السورية عبر تويتر.

كما أجرت زوجة الرئيس السوري اتصالا مع الطفل علي تفوح (9 سنوات)، الذي توفيت والدته ووالده جراء الزلزال، فضلا عن اتصال مع والد الطفل علي يوسف (12 عامًا) الموجودَين في مشفى الشيخ خليفة بأبوظبي.

وأصيب هؤلاء الأطفال بما يسمى "هرس الأطراف"، بسبب الزلزال، وتم نقلهم إلى الإمارات عبر مبادرة إنسانية من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات.