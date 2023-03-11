سوريا تعلن موقفها من اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت الحكومة السورية، السبت، عن "ترحيبها" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقالت إن "هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وتقدر عاليا الجهود المخلصة التي قامت بها القيادة الصينية في هذا المجال"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضافت: "هذه الخطوة المهمة ستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابيا على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصة ولشعوب لمنطقة عامة".

وتابعت: "تتمنى سوريا استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين دولنا العربية، وأصدقائنا لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها في عالم اليوم".

وأعلنت السعودية وإيران والصين، في وقت سابق الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذ أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.