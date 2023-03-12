واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفى مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة، الأحد، المزاعم الإيرانية عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين طهران وواشنطن.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن في وقت سابق، الأحد، "التوصل إلى اتفاق إنساني مع أمريكا بشأن تبادل السجناء في الأيام الأخيرة، وفيما إذا مضى كل شيء بشكل جيد من قبل الجانب الأمريكي، فسنشهد تبادلا للسجناء خلال الفترة القصيرة القادمة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية. وقال عبد اللهيان: "نعتبر هذه حالة إنسانية بالكامل".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس لشبكة CNN، بأن "التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين بشأن التوصل إلى صفقة تتعلق بتبادل الأسرى، هي كذبة أخرى قاسية بشكل خاص، تزيد فقط من معاناة عائلاتهم".

ويوجد ثلاثة مواطنين أمريكيين مسجونين حاليًا في إيران، هم: سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز. واعتبرت الولايات المتحدة أنهم جميعا محتجزون ظلمًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مثل هذا الاتفاق لم يتم التوصل إليه، وأضاف برايس: "نحن نعمل بلا هوادة لتأمين الإفراج عن الأمريكيين الثلاثة المعتقلين ظلما في إيران، ولن نتوقف حتى يتم لم شملهم مع أحبائهم".

ومن جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن "ادعاءات المسؤولين الإيرانيين بأننا توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل إيران، كاذبة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "لسوء الحظ، لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور، وسيؤدي الادعاء القاسي الأخير إلى مزيد من الألم لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز".

وأكد المتحدث: "نظل ملتزمين بتأمين حرية سياماك وعماد ومراد، لكن ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الحالي".

وكان عبد اللهيان قال في حديث متلفز، الأحد: "في موضوع إلغاء الحظر مازال تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي مستمرًا، وفي موضوع تبادل السجناء الموجودين بين إيران وأمريكا، فقد توصلنا خلال الأيام الأخيرة إلى اتفاق، وإذا سار كل شيء جيدًا من قبل الجانب الأمريكي، فأعتقد أننا سنشهد تبادلا للسجناء خلال فترة قصيرة"، حسبما نقلت عنه وكالة فارس.

وأضاف الوزير الإيراني: "منذ مارس/ أذار العام الماضي، تم التوقيع على وثيقة بيننا وبين أمريكا بشكل غير مباشر وقد تم تأييدها وتبادلها، إلا أن الأرضية قد توفرت الآن لتنفيذها. ومن وجهة نظرنا، كل شيء جاهز، فيما يقوم الجانب الأمريكي حاليا بالتنسيقات الفنية النهائية".