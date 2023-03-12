إيران تعتقل أكثر من 100 شخص بقضية تسميم مئات من طالبات المدارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 100 شخص على صلة بحالات التسمم المتشبه بها لمئات من طالبات المدارس في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الداخلية الإيرانية، جاء فيه: "بحسب آخر التقارير الواردة من محافظات طهران وقم وزنجان وخوزستان وهمدان وفارس وجيلان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان وخراسان الرضوية، فإنه جرى تحديد اكثر من 100 شخص كانوا متورطين في الحوادث المدرسية الأخيرة حيث تم اعتقالهم وفتح التحقيق معهم".

وأضافت: "تفيد الدراسات الأولية أن عددا من هذه الحالات يقف وراءها أشخاص قاموا بذلك، بنوازع الايذاء أو المغامرة وبهدف إغلاق الفصول الدراسية وتحت تأثير الجو النفسي المثار عبر اتخاذ إجراءات مثل استخدام مواد كريهة الرائحة وعديمة الخطر وما إلى ذلك ويجري التحقيق مع هذه الفئة من الأفراد حتى الوصول إلى النتيجة النهائية".

وتابعت: "من بين الموقوفين أشخاص قاموا بذلك بدوافع عدائية وبهدف بث الرعب والهلع في نفوس المواطنين والطلاب وإغلاق المدارس وخلق الشكوك تجاه الدولة والتحقيق مستمر مع هؤلاء المجرمين بما في ذلك الكشف عن احتمال ارتباطهم بالتنظيمات الارهابية مثل زمرة ’خلق‘ وغيرها".