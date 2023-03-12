دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الفريق أول عبدالوهاب الساعدي، الأحد، "مقتل 22 إرهابيًا بعملية سرية ونوعية في الأنبار غرب العراق، من بينهم قيادات بارزة في تنظيم (داعش) الإرهابي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بعملية نوعية في منطقة جنوب القائم شمال الرطبة في محافظة الأنبار"، مشيرًا إلى أنه "بعد رصد المعلومات المتاحة من قبل المخابرات تم التخطيط للعملية".

وأشار إلى أن "العملية تمت على مرحلتين، شملت الأولى إنزالا جويًا في منطقة قريبة من تواجد الارهابيين، بينما شملت المرحلة الثانية تحرك القطعات الإنزال الجوي بشكل سري لمدة 6 ساعات"، حسبما نقلت الوكالة العراقية.

وتحدث المسؤول الأمني العراقي عن "صعوبة وتعقيدات المنطقة التي يتواجد فيها الارهابيون، مع صعوبة الوصول إليها"، لافتا أن "أغلب الإرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، وأن بعضهم فجر نفسه مع بداية الاشتباكات معهم".

وحسب "واع"، أعلن الساعدي أن من بين القتلى قيادات في تنظيم "داعش"، من بينهم برزان حسين علي، الذي شغل منصب "والي الفلوجة" في التنظيم، وكذلك "والي الجنوب" في التنظيم، إضافة إلى قيادي آخر يدعى روكان حميد علاوي، كما تم العثور على عتاد عسكري وأسلحة وحاسبات آلية، وهواتف محمولة تم تفريغها.

وأكد المسؤول العراقي أن "العملية التي تم تنفيذها كانت سرية للغاية ولم يعرف بها سوى 5 قيادات فقط واشترك بها جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات"، حسبما نقلت عن الوكالة العراقية.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن هيئة الحشد الشعبي قولها، الأحد، إن "عملية أمنية واسعة انطلقت غربي محافظة نينوى"، موضحة أن "قوة من الجيش العراقي و5 ألوية عراقية وأقسام العمليات والاستخبارات المنسوبة إلى عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش واسعة شملت جبال شيخ إبراهيم، والطريق الاستراتيجي باتجاه غرب محافظة نينوى".