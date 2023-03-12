دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس الصندوق شركة "طيران الرياض"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفادت "واس"، الأحد، أن "الناقل الجوي الوطني الجديد، سيساهم في تطوير قطاع النقل الجوي بالمملكة، ويعمل على ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية".

وأضافت الوكالة أن "الشركة التي تتخذ من الرياض مركزاً رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، تسعى عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًا المعتمدة في مجال الطيران، وتوفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال".

وذكرت الوكالة السعودية: "سيقود شركة "طيران الرياضط، نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان". وأكدت أنه "تم تعيين توني دوغلاس رئيسًا تنفيذيًا للشركة، الذي يتمتع خبرة تفوق 40 عامًا في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية".

وتهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول عام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل، حسبما ذكرت "واس".

وتريد السعودية من خلال الشركة الجديدة أن تتم "إتاحة مزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، وتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران، عبر زيادة خيارات النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة"، بحسب البيان.

وقالت "واس" إنه "من المتوقع أن تساهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (قرابة 20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل".

في وقت سابق السبت، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيعلن عن صفقة شراء طائرات من شركة بوينغ بقيمة 35 مليار دولار.