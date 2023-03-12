القدس، (CNN)— قالت جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المتشددة إن الرجال الثلاثة الذين قتلوا، الأحد، في الضفة الغربية المحتلة، كانوا أعضاء في الجماعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء القتلى وهم: جهاد محمد وصفي الشامي، 24 عاماً، وعدي عثمان رفيق الشامي، 22 عاما، ومحمد رائد ناجي الدبيك، 18 عاما.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أعمال عنف، الأحد، ترفع عدد القتلى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية هذا العام، إلى 84 فلسطينيا، بينهم اثنان في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، الأحد، مقتل ثلاثة فلسطينيين، واعتقال آخر خلال "تبادل لإطلاق النار" مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال ليل (الأحد)، أطلق عدد من المسلحين النار على جنود الجيش الإسرائيلي في نقطة عسكرية... رد جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يقومون بنشاط روتيني في المنطقة بالذخيرة الحية تجاه المسلحين".

وبالإضافة إلى استهداف المسلحين المشتبه بهم من قبل القوات الإسرائيلية، فإن من بين القتلى الفلسطينيين، من قتلوا أو جرحوا أو حاولوا قتل مدنيين إسرائيليين، وأشخاصا اشتبكوا مع قوات الأمن الإسرائيلية أو المارة، بحسب ما كشفت سجلات CNN.