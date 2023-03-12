دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على احياء المملكة ليوم العلم الموافق الـ11 من مارس/ آذار.

وعدّت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة "اتخاذ يوم للعلم، مناسبة للتذكير بمنة الله تعالى على شعب المملكة بهذه الدولة المباركة، التي اختارت رايتها راية التوحيد والرسالة، حيث تتوسط كلمة: ’لا إله إلا الله، محمد رسول الله‘ تحتها سيف مسلول، علم المملكة، ولا ينكس هذا العلم أبدًا".

وأكدت الأمانة على أنه "يحق لكل سعودي ينتسب لهذه الدولة المباركة، أن يعتز بهذا الانتساب، وأن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يسعى في ظل قيادته الحكيمة في أن تظل هذه الدولة المباركة شامخة عزيزة".

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء "الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب المملكة وسائر بلاد المسلمين".