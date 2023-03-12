دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الأحد، أن المباحثات مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشأن تسليم مقاتلات "F-16" إلى أنقرة، وصلت إلى نقطة إيجابية.

وأضاف آكار في تصريحات نقلتها عنه وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء، حول التزود بمقاتلات F-16: "نعلم أن البيت الأبيض يدعم ذلك ونتطلع من الكونغرس أن يتخذ قراره بحكمة".

وشدد وزير الدفاع التركي قائلا: "نود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين في قضية (الحصول على مقاتلات F-16) ولدينا بدائل"، بحسب ما نقلت عنه (الأناضول).

وكان مجلس الأمن التركي قد أعلن، الإثنين الماضي، أن تركيا قد ترفض شراء الطائرات الأمريكية من طراز "F-16" من الولايات المتحدة بعد أن أصبحت غير قادرة على المنافسة مقارنة بالمقاتلات الأخرى.

وفي الوقت نفسه أوضح وزير الدفاع التركي في تصريحاته: "ننتظر من السويد وفنلندا الإيفاء بتعهداتهما، فنحن لا نعارض سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ومن جهة أخرى، قال آكار إن "الطرفين الروسي والأوكراني ينظران بإيجابية لتمديد اتفاقية الحبوب، ونحن على قناعة بأنه سيتم تمديدها في 18 مارس/أذار الجاري)، بحسب ما نقلت عنه (الأناضول).