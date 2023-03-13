دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الديوان الملكي المغربي، الاثنين، إن "بيان حزب العدالة والتنمية الأخير بشأن العلاقات بين المغرب وإسرائيل يتضمن تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة"، بحسب بيان للديوان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر الديوان الملكي المغربي في بيانه أن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد بيان الديوان الملكي أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة"، بحسب ما نقلت الوكالة المغربية.

وأضاف البيان: "ثانيا: إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".

وتابع البيان: "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

وأوضح البيان أن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والبيان الذي نشر في اليوم نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر2020، والذي تم توقيعه أمام الملك".

واختتم البيان قائلا: "وقد تم حينها، إخبار القوى والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به".

وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، الذي قاد الحكومة المغربية في دورتين سابقتين، أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، واتهمته بالدفاع عن إسرائيل "في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية" دون التنديد بممارساتها في الأراضي.

وجدد "العدالة والتنمية" رفضه أي اجتماع بحضور إسرائيل في إشارة إلى استضافة المملكة المغربية قمة "النقب2" في مارس/أذار الجاري.

وكان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لحركة "التوحيد والإصلاح" و"السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، اعتبرا في بيان مؤخرا، أن "احتضان المغرب لما يسمى بـ(قمة النقب2)، يشكل حلقة خطيرة في مسار التطبيع والانخراط في حلف الدول المطبعة مع إسرائيل برعاية الإدارة الأمريكية".