طهران تتحدث عن مكان عقد اللقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني، بتصريحات عن الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران، في الصين، لعودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران، كما تحدث عن أهمية العلاقة بين إيران ومصر.

وقال كنعاني في تصريحات، الاثنين، بشأن الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية في بكين، إن "وزارتي خارجية السعودية وإيران تعملان على التحضير للاتصالات واللقاءات بين وزيري خارجية البلدين، الأمير فيصل بن فرحان، وحسين أمير عبداللهيان، ونأمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب، بناء على النوايا الحسنة الموجودة"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأضاف كنعاني أن "التخطيطات في هذا الشأن جارية عبر القنوات الدبلوماسية وسيتم الإعلان عن الاتفاقيات في هذا الشأن عندما يحين وقتها".

وفيما يتعلق بمكان عقد اللقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران، قال المتحدث: "لا يوجد عائق أمام عقد لقاء وحوار مباشر بين وزيري خارجية البلدين في كل من السعودية وإيران"، حسبما نقلت عنه وكالة (إسنا).

وذكر كنعاني أن "التوافق الأخير بين السعودية وإيران كان له أثر إيجابي للغاية في مختلف المجالات، وشهدنا تفاعلا واسعاً لهذا التوافق من قبل دول مختلفة"، وأqht: "يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي فيما يتعلق بدول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين، ويجب أن يكون لدينا المزيد من الثقة بمسار الدبلوماسية".

وحول العلاقات الإيرانية- المصرية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "مصر دولة مهمة في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى التآزر بين إيران ومصر، ونحن نؤمن باتخاذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات".

وأكد کنعاني: "هناك محادثات جيدة بين إيران والحكومة الليبية، ومؤخراً، أجرى سفير إيران غير المقيم لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية، حول توسيع العلاقات بين البلدين، واستئناف عمل سفارتيهما في طهران وطرابلس، ونأمل أن نشهد أنشطة سفارتي البلدين في طهران وطرابلس في المستقبل".