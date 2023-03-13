السعودية.. تنفيذ الإعدام بحق أردني الجنسية بتهمة تهريب الإمفيتامين المخدر

الشرق الأوسط
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السعودية.. تنفيذ الإعدام في أردني الجنسية بتهمة تهريب الإمفيتامين المخدر
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، مساء الأحد، "تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن أدرني الجنسية، بعدما أدين بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيان: "تم القبض على حسين سعيد عبد الفتاح أبو الخير، أردني الجنسية، عند قيامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيدت الحكم كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، حسب نص البيان الذي نشرته (واس).

وأضافت الوزارة: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني حسين سعيد عبد الفتاح أبو الخير، الأحد، في منطقة تبوك".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في البيان أنها تعلن عن ذلك، "لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، وتحذر كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسبما نقلت (واس).

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