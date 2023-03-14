دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مصدر أمني أردني، لشبكة CNN، أن باسم عوض الله المواطن الأمريكي من أصول أردنية "المٌدان في اتهامات بالتحريض على الفتنة في الأردن"، يتمتع بصحة جيدة، ووصف الادعاءات حول إضرابه عن الطعام لمدة 3 أسابيع بـ"غير الدقيقة".

وقال المصدر إن باسم عوض الله تم نقله إلى المستشفى بناء على توصية الفريق الطبي، وخرج لاحقا بعد تلقيه العلاج اللازم، وفقا للوائح إدارة مراكز إعادة التأهيل والإصلاح، والتي تنص على نقل المحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية إلى المستشفى.

وأضاف أن عوض الله في حالة جيدة، ويشرب السوائل بانتظام.

وتابع المصدر الأردني أن هذه الاجراءات من إدارة مراكز إعادة التأهيل والإصلاح لا تتطلب إخطار السفارة المعنية إذا كان المحتجز يحمل جنسية مزدوجة، حيث أن عوض الله أردني الجنسية أولاً وقبل كل شيء، ومع ذلك، وبصفته حاملا للجنسية الأمريكية، فإن القانون يسمح لعوض الله الحق في مقابلة القنصل الأمريكي الذي زاره اليوم الاثنين .

يذكر أن باسم عوض الله اُعتقل، في أبريل/نيسان 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة" في ارتباط بمحاولة تزعم السلطات الأردنية أن الأمير حمزة بن الحسين الاخ غير الشقيق للعاهل الاردني قادها لـ"زعزعة استقرار" المملكة، حيث وصف ممثلو عوض الله تلك الاتهامات بأنها "ملفقة"، كما نفى الأمير حمزة هذه المزاعم.

وعمل عوض الله أيضًا مستشارًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبعد اعتقاله بوقت قصير، أفادت شبكة CNN آنذاك، أن المملكة العربية السعودية أرسلت وفدا إلى الأردن، على رأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ونفت الحكومتان السعودية والأردنية أن يكون الاجتماع مرتبطًا باعتقال عوض الله.