دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران أعمالها، مساء الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، "لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكدت (كونا)، أنه "تم خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي".

وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع، نائب وزير الخارجية الكويتي السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

كما بحث العتيبي مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها"، وذلك خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين في طهران.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران في الصين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وكان السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، أعلن في 6 مارس/ أذار الجاري، أن طهران ستستضيف قريبا اجتماعا لترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.