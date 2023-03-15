القاهرة، مصر (CNN)-- يتناول مسلسل "حضرة العمدة"، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، قضايا تواجها المرأة المصرية من خلال تولي سيدة شابة كانت تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية لمنصب عمدة قرية ريفية لتصدم بالواقع الذي تعيشه السيدات في المجتمع.

وكذلك يناقش المسلسل الذي ألفه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومن بطولة الفنانة روبي، قضية ختان الإناث وكذلك جريمة مقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المنصورة"، ليعد أول عمل درامي يقدم هذه الواقعة.

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، عددا كبير من الفنانين من بينهم سميحة أيوب، ولطفي لبيب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، ودينا، ومحمود عبدالمغني، ويخرجه عادل أديب.

وقال ريمون مقار، منتج مسلسل حضرة العمدة، إن فكرة العمل تدور حول أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية، تتولى منصب عمدة قريتها الريفية، لتواجه مشاكل عدة في رفض أهالي القرية لتولي سيدة لهذا المنصب، إلى جانب مشاكل أخرى مرتبطة بواقع المجتمع المصري من تجارة آثار، ومخدرات، وتحاول البطلة روبي أن تتصدى لهذه المشاكل وتحاول تغييرها.

وأضاف مقار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الهدف من مسلسل "حضرة العمدة" تناول أهمية تمكين المرأة، والرد على من يعارضون تولي السيدات مناصب قيادية، ولذا يحاول العمل معالجة هذا الخلل من خلال عرض كل وجهات النظر، كما يناقش العمل قضية ختان الإناث، ويعمل على التوعية بخطورتها، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الفنانة روبي للقيام بدور البطولة، لإيماننا بأنها ممثلة قوية وقدمت أعمالا عديدة خلال الفترة الماضية، مما يؤهلها لتقدم بدور بطولة مطلقة.

وانخفضت ممارسة ختان الإناث بين البنات في الفئة العمرية أقل من 19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2021، كما انخفضت نسبة اتجاهات الأمهات اللاتي لديهن فتيات في سن الختان من 35% إلى 13% خلال نفس الفترة، وذلك وفقا لمسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول الجدل الذي يثار على الأعمال الفنية التي يكتبها إبراهيم عيسى، قال ريمون مقار، إن الشركة تقرر تحويل أي قصة وسيناريو جيد إلى عمل درامي، وليس هدفها أثارت جدل، وإنما الهدف تقديم عمل فني جيد يعرض مشاكل المجتمع ويحاول تصحيح الصورة الذهنية عنها.

وقدم عيسى، في موسم رمضان الماضي مسلسل "أمل فاتن حربي"، وتناول قضايا اجتماعية وقانونية تتعلق بالمرأة مثل مشاكل الطلاق، وتعامل المجتمع مع المرأة المطلقة.

وقال إبراهيم عيسى، عن تحضيره لكتابة مسلسل "حضرة العمدة"، إنه قبل كتابة العمل أجرى بحثا عن قانون العمد والمشايخ، للتعرف على كل تفاصيل شخصية العمدة والمشاكل التي تواجهه حتى الراتب الذي يحصل عليه، والذي استغرق وقتا طويلا للبحث عنه.

وينظم أداء عمل العمد والمشايخ في مصر قانون رقم 58 لسنة 1978، وتم الموافقة مبدئيا من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، على إجراء تعديلات محدودة على القانون خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بفرض عقوبات على كل من قصر أو أهمل في أداء واجباته الوظيفية تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة.

وأضاف عيسى، في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "تم دمج عدد من الأحداث الواقعية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية مثل حادثة مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، وتستحوذ هذه الواقعة على جزء كبير من المسلسل، ويتم تناولها من خلال البحث عن جذور الواقعة، وكيف جرت، وكيف تناولها المواطنين، كما يناقش المسلسل أحداث أخرى مثل ظاهرة توظيف الأموال، وانتشار المخدرات في الريف".

وشهدت مدينة المنصورة شمال شرق العاصمة القاهرة، في يونيو من العام الماضي، حادثة ذبح الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها في الشارع، وأثارت الواقعة صدمة في المجتمع المصري، وأصدر القضاء المصري حكما نهائيا في فبراير/ شباط الماضي بإعدام المتهم في الواقعة.

وتابع أن "المسلسل يعرض رفض المجتمع المصري تولي سيدة منصب العمدة، ومواجهة الأمر، وسرعان ما يتحول الأمر على مدار الحلقات ويكتشف كيف نجحت البطلة صفية عارف الفارس، في إدارة أمور قريتها بكفاءة، وتنجح في تغيير المفاهيم الخاطئة، مشيرًا إلى أن المسلسل يعرض كل ما يعانيه الريف المصري من قضايا عمل المرأة وختان الإناث وزواج القاصرات، والهجرة غير الشرعية، وتمثيل التيارات السلفي والإخواني".

وقال عيسى إن اختيار روبي لأداء دور العمدة كان "مفاجئا" للجمهور لأنها عرفت واشتهرت بالأدوار الخفيفة رغم أنها قامت بأدوار مركبة في بعض الأعمال الفنية مثل مسلسل "سجن النساء"، وحتى خلال الفترة الأخيرة قدمت روبي أغاني جماهيرية تناسب الشباب، ولذا فهي تقدم عملا مختلفا عن أدوارها السابقة، كما تحمست روبي للعمل ووافقت عليه فور العرض عليها.

وكشف إبراهيم عيسى عن ملامح الدور الذي ستقدمه روبي في مسلسل "حضرة العمدة"، إذ ستقوم بدور أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية، تتعرض لتحول في حياتها من التواجد وسط طبقة النخبة لتجد نفسها مجبرة لمواجهة مشاكل المجتمع، مشيدا بـ"التزام واجتهاد روبي وإخلاصها للعمل".

وردا على الجدل حول كلمات أغنية تتر مسلسل "حضرة العمدة"، رد إبراهيم عيسى، ضاحكا بجملة من أغنية التتر: "ده كلامي واللي مش عجبه يتفلق"، مضيفا أن كلمات الأغنية من كتابة الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن تلحين وليد سعد، وغناء المطرب مدحت صالح.