أمريكا توضح موقفها من وساطة الصين بين السعودية وإيران

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده ترحب بـ"أي شيء يمكن أن يساعد في تقليل التوترات، وتجنب الصراع، وكبح تصرفات إيران الخطرة أو المزعزعة للاستقرار بأي شكل من الأشكال"، وذلك عندما سئل عن وساطة الصين بشأن الاتفاق بين السعودية وإيران من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في إثيوبيا: "في هذه الحالة بالذات، كان السعوديون والإيرانيون يتحدثون معا منذ بضع سنوات بشأن ذلك في بغداد ثم عُمان، إلى الحد الذي سهل للصين إبرام هذا الاتفاق من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية، و هذا أمر جيد".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم أن تقوم الدول التي يمكن أن تتخذ إجراءات في هذا الشأن أن تتحمل المسؤولية عن تعزيز الأمن والعلاقات السلمية، وإذا كان هذا الاتفاق يؤتي ثماره بالفعل، وخاصة إذا كانت إيران تفي بالالتزامات التي تعهدت بها على ما يبدو، سيكون هذا أمرا إيجابيا".

يذكر أن الرياض كانت قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

ويوم الجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.