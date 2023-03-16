دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—على هامش إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس الصندوق شركة "طيران الرياض"، لفتت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الناقل الجوي الوطني الجديد، سيساهم في تطوير قطاع النقل الجوي بالمملكة، ويعمل على ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية".

وأضافت الوكالة أن "الشركة التي تتخذ من الرياض مركزاً رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، تسعى عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًا المعتمدة في مجال الطيران، وتوفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال".

وذكرت الوكالة السعودية: "سيقود شركة طيران الرياض، نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان". وأكدت أنه "تم تعيين توني دوغلاس رئيسًا تنفيذيًا للشركة، الذي يتمتع خبرة تفوق 40 عامًا في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية".

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز أهداف مشروع طيران الرياض حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.