السعودية.. انتشال جثث 3 أطفال جرفتهم السيول في جازان

سيارات جرفتها الأمطار الغزيرة في أحد شوارع مدينة جدة الساحلية غرب السعودية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، "انتشال 3 جثث أطفال جرفتهم السيول في محافظتي صبيا والريث، في محافظة جازان"، جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقال الدفاع المدني في جازان على صفحته على تويتر: "انتشل مدني جازان (3) أطفال جرفتهم السيول لأودية في محافظتي صبيا والريث، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حذر، الخميس، "من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الخميس، من "هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة"، حسبما ذكرت (واس).