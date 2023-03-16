دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، "تنفيذ حُكم حد الحرابة بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، انضم إلى أحد التنظيمات الإرهابية وأطلق النار على أحد المراكز الأمنية"، بحسب ما ذكرت الوزارة على صفحتها على تويتر.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إبراهيم بن عباد الهذلي، سعودي الجنسية، انضم إلى أحد التنظيمات الإرهابية وأيد ما يقومون به من أعمال داخل المملكة وخارجها، وقام بإطلاق النار على أحد المراكز الأمنية بقصد قتل رجال الأمن، مما نتج عنه إصابة أحدهم، وتواصل مع عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق الصراع".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "بإحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بإقامة حد الحرابة بحقه وأن يكون ذلك بقتله، وتم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأكدت الوزارة أنه "تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني إبراهيم بن عباد الهذلي، الخميس، بمنطقة مكة المكرمة".

كما شددت وزارة الداخلية السعودية على "حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم"، وحذرت "كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره" بحسب البيان.