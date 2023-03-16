علي شمخاني يصافح الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال زيارة الأخيرة إلى طهران في 6 ديسمبر/كانون الأول عام 2021.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث طحنون بن زايد وعلى شمخاني، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، "مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية"، حسبما أفادت (وام).

كما ناقش الجانبان "عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة".

وتأتي زيارة على شمخاني للإمارات، بعد أيام من توصل السعودية وإيران برعاية الصين، إلى اتفاق ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ عام 2016، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وكان علي شمخاني أكد، الخميس، أن "رؤية الحكومة الإيرانية حيال التعاون الاقليمي، التي يتم العمل بها في إطار دبلوماسية الجوار حاليا، تهدف إلى بناء منطقة قوية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف شمخاني قبيل مغادرته إلى أبوظبي: "في حال توصلت الدول الإقليمية جميعا إلى هذه القناعة، بأنه فقط من خلال تظافر الجهود لبناء منطقة مقتدرة يمكن الحصول على أمن واستقرار مستدامين، عندها تتوفر إمكانية التعويل على وقوع تطورات إيجابية حديثة على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف داخل المنطقة".

وبحسب (إرنا)، يرافق شمخاني في زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفد يضم حاكم البنك المركزي الإيراني، ومسؤول كبير بوزارة الأمن، ومساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الخليج.