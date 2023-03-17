دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق السيناتور الأمريكي، كريس مورفي للاتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران والدور الصيني في تسهيل الوصول له ملقيا الضوء على أسباب قال إنها تقف وراء هذا التقارب مع الصين.

جاء ذلك في مقابلة للسيناتور مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قال: "أعتقد أنه (الاتفاق السعودي الإيراني) من المحتمل أن يكون أمرًا جيدًا للمنطقة إذا كان هناك صراع أقل بين إيران والمملكة العربية السعودية. هذا شيء جيد للولايات المتحدة.. أعتقد أننا بحاجة إلى طرح أسئلة حول ماهية الالتزامات الأساسية في تلك الاتفاقية".

وتابع قائلا: "التغريدة التي أشرت إليها (بالأعلى) كانت فقط، على ما أعتقد، للإشارة إلى أن أحد الأسباب التي تجعل المملكة العربية السعودية تقترب من الصين، هو أن الصين لا تفرض عليهم وقتًا عصيبًا للغاية عندما يتعلق الأمر بسجل حقوق الإنسان الخاص بهم.. في الواقع، تمنحهم (الصين) التكنولوجيا كما يفعلون في البلدان الأخرى التي تسهل حملة القمع تلك. لذلك يجب أن تكون أعيننا مفتوحة على مصراعيها عندما نفكر حول سبب اقتراب المملكة العربية السعودية من الصين. هذا لأن الصين لا تطالب بأي قيم".

وأضاف: "لا شك أن هناك علاقة اقتصادية مهمة بين المملكة العربية السعودية والصين. إذا نظرت لـ10 سنوات مقبلة، النفط المنتج في الشرق الأوسط سيكون أكثر أهمية بالنسبة للصين مما هو عليه بالنسبة للولايات المتحدة".