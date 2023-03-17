تداول مقال "رأي كيسنجر" باتفاق السعودية وإيران بصحيفة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تطرق فيها الكاتب إلى الاتفاق بين السعودية وإيران وما قاله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هينري كيسنجر حيال ذلك.

وكتب ديفيد اغناتيوس في مقاله: "قال لي كيسنجر خلال مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع: ’إنني أرى أنه تغيير جوهري في الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط‘.. السعوديون يوازنون الآن بين أمنهم من خلال لعب الولايات المتحدة ضد الصين.."

وأضاف: "يجب أن يكون لدى هنري كيسنجر حس ’ديجا فو‘ وهو يشاهد الصين وهي تتوسط في تقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران.. تشبه الدبلوماسية الثلاثية إلى حد بعيد انفتاح وزير الخارجية الأسبق على الصين في عام 1971".

وتابع اغناتيوس في مقاله: "يقول كيسنجر: أعلنت الصين في السنوات الأخيرة إنها بحاجة إلى أن تكون مشاركًا في إنشاء النظام العالمي.. لقد قامت الآن بخطوة مهمة في هذا الاتجاه".