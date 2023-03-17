استقالة وزير الداخلية التونسي لرعاية أولاده بعد وفاة زوجته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، في تصريح إعلامي استقالته من منصبه، مساء الجمعة، بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس للأنباء.

وقال شرف الدين إن يوم 17 مارس/ أذار، هو آخر يوم له في منصبه، وإنه "أخلى عن نفسه مسؤولية وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد"، بحسب الوكالة.

وأكد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على حفل تخريج الدفعة 73 لعريفي الحرس الوطني في بير بورقيبة، أن هذا سيكون آخر لقاء إعلامي له.

وأضاف: ''الأمانة اقتضت أن أخلي نفسي من مسؤولية وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية تفهّم وضعي، وأذن لي بذلك لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة ووطننا أمانة، وأمننا أمانة، وأحلام الشباب التي ضاعت في البحر أمانة"، موضحا أن سبب استقالته يعود لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته، العام الماضي.

وأكد الوزير التونسي أنه "سعيد أن يكون إعلانه عن استقالته في أبهى مكان في مدرسة الحرس الوطني"، وأضاف أن "الأمانة ساقته إلى وزارة الداخلية، ولم يكن أمرا هينا أن أترك منصبي، ولكن الأمانة شاءت أن أخلع عن نفسي الآن رداء وزارة الداخلية".

ووصف الوزير التونسي زوجته الراحلة بأنها "كانت امرأة عظيمة جدا، وأنه أزفت اللحظة أن يعود لرعاية الأنباء".