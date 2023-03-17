شاهد لحظة إلقاء مقاتلة روسية الوقود على "درون" أمريكية قبل سقوطها في البحر الأسود

"درون" أمريكية ترصد آخر لحظاتها قبل أن تسقطها مقاتلة روسية.. تعرف على قدراتها

(CNN)-- قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا، الخميس، إن الولايات المتحدة رصدت "ارتفاعا كبيرا" في الطلعات الجوية العسكرية الروسية "العدوانية" في سوريا هذا الشهر.

وجاء تصريح الجنرال إريك كوريلا بعد يومين من اصطدام مقاتلات روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء.

وأضاف كوريلا، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن طائرة هجومية روسية محملة بالأسلحة حلقت فوق قواعد أمريكية "في محاولة استفزازية"، ووصف سلوك الطلعات الجوية الروسية بأنه "ليس ما نتوقعه من قوة جوية محترفة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرحلات الجوية العدوانية جديدة، أجاب كوريلا بقوله: "إنها ليست جديدة، لكننا شهدنا ارتفاعا كبيرا منذ يوم 1 مارس/ آذار في سوريا".

وأضاف: "ما نراه في الآونة الأخيرة هو زيادة السلوك غير المهني وغير الآمن لسلاح الجو الروسي في المنطقة".

يذكر أن الولايات المتحدة لديها ما يقرب من 900 جندي في سوريا في قاعدتين مختلفتين كجزء من الحملة المستمرة لمكافحة تنظيم "داعش"، ولدى واشنطن وموسكو خط اتصال بهدف تفادي الاشتباك بين الجيشين لضمان ألا تؤدي العمليات إلى تصعيد غير مقصود.

وقال كوريلا إن الإجراءات الروسية كانت وسيلة لمحاولة "إعادة التفاوض بشأن قواعد عدم الاشتباك التي تنتهكها كل يوم".

ويوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة لاحظت "نمطا من الإجراءات العدوانية والمحفوفة بالمخاطر وغير الآمنة من قبل الطيارين الروس في المجال الجوي الدولي".

وكذلك قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تحلل مايقوم به الروس لمعرفة ما يريدونه، وأضاف أن "العمليات العدوانية لا تستهدف الولايات المتحدة فحسب، بل تستهدف المملكة المتحدة ودول أخرى أيضا".