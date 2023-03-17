دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو القاهرة، السبت، تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية ووكالة (الأناضول) التركية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها على فيسبوك، الجمعة، أن وزير الخارجية التركي سيزور القاهرة، السبت، لإجراء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "الوزير سامح شكري سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك"، بحسب البيان.

وكان شكري زار تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي والتقى أوغلو، لتأكيد التضامن مع تركيا التي تعرضت لزلزال مدمر أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وجاءت زيارة شكري عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الأول بينهما، ليقدم له العزاء في ضحايا الزلزال المدمر، ويعرض المساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ.