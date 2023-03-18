الكويت تضبط متهما هاربا بالرياض بالتعاون مع السعودية

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"حبة واحدة قد تقتل".. هذه رسالة المختبر السري لإدارة مكافحة المخدرات بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبطها متهما هاربا بقضية جلب مخدرات إلى الدولة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض بالتعاون مع السلطات السعودية.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية قالت فيه إن المتهم "هارب بقضية جلب 18 كيلو من مادة الحشيش والمخدرة إلى دولة الكويت بقصد الاتجار وذلك في العاصمة السعودية، الرياض".

ولفتت إلى أنه "يجري التواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لاستلام المتهم تمهيدا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وبينت الداخلية الكويتية في بيانها أن هذا يأتي "من منطلق التنسيق والتعاون المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".