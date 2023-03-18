جاويش أوغلو في القاهرة.. أول وزير خارجية تركي يزور مصر منذ 11 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، وذلك بأول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما.

وكان باستقبال الوزير التركي، نظيره المصري، سامح شكري في مقر وزارة الخارجية حيث سيعقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا ويعقب اللقاء الثنائي، عقد مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن "زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه من المنتظر قيام جاويش أوغلو بزيارة مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة.