دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي التي جرت في عام 2022، كما قررت عودة البرلمان السابق الذي كان تم انتخابه عام 2020، حسبما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الوكالة الكويتية أن "المحكمة التي اجتمعت، الأحد، قررت إبطال الانتخابات التي على أساسها تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قررت عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020، برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم "إبطال عملية الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن"، حسبما أفادت (كونا).

وجاء ذلك خلال جلسة المحكمة الدستورية للنطق بالطعون الانتخابية ودستورية الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس أمة 2022.

وكانت المحكمة الدستورية حجزت الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس إلى جلسة، الأحد، بعد أن تداولت ما جاء في الطعون واستمعت إلى طلبات دفاع الطاعنين، فضلاً عن تمكينهم من الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع الواردة في الجداول والمحاضر الانتخابية.

وقبلت المحكمة الدستورية أربعة طعون مقامة من نواب سابقين في مجلس 2020 طعنوا بصحة إجراءات الحل وبعدم صحتها.