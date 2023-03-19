قطر.. إحالة وزير المالية السابق وآخرين للجنايات في 6 اتهامات بالفساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت النيابة العامة في قطر، الأحد، إحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة وغسيل الأموال"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت النيابة العامة القطرية في بيان نشرت الوكالة القطرية إنه "إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بتاريخ 6 مايو/أيار عام 2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".

وأضاف البيان: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال".

وكان النائب العام القطري، قد أمر بالتحقيق مع وزير المالية القطري السابق في مايو /أيار 2021، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وكان قد تم تعيين على شريف العمادي وزيرا للمالية في يونيو/حزيران عام 2013. كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، وتم تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.