دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بضيفه الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل في زيارة إلى الإمارات، في وقت سابق، الأحد.

وقال حساب الرئيس الإماراتي على تويتر: "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".

وأرفق حساب محمد بن زايد مع التغريدة عدة صور خلال استقباله الرئيس السوري، وهما يتفقدان حرس الشرف، وجلسة مباحثاته معه في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

Credit: twitter.com/MohamedBinZayed

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ذكرت أن الرئيس السوري، بشار الأسد وصل، إلى الإمارات، الأحد، برفقة زوجته أسماء.

وأضافت (وام)، أن رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان كان في مقدمة مستقبلي الأسد، وأوضحت أن "طائرة الرئيس السوري رافقتها لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته".

Credit: twitter.com/MohamedBinZayed

في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري ستلتقي مع (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.