(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيمانه بأهمية الضوابط والتوازنات للمجتمعات الديمقراطية وأن أي "تغييرات جوهرية" يجب أن تحظى بتأييد واسع، وذلك خلال محادثة بينهما حول خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية المثيرة للجدل.

وبحسب قراءة البيت الأبيض للمكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، مساء الأحد، فقد جاء الاتصال الهاتفي بين الزعيمين في الوقت الذي يحتج فيه مئات الآلاف من الإسرائيليين على خطط مثيرة للجدل من قبل حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء في البلاد.

وقال البيت الأبيض: "كما شدد الرئيس على إيمانه بأن القيم الديمقراطية كانت دائمًا، ويجب أن تظل، سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن المجتمعات الديمقراطية تتعزز بضوابط وتوازنات حقيقية، وأنه يجب متابعة التغييرات الأساسية بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وأضاف البيت الأبيض وفقا لقراءته للاتصال الهاتفي: "عرض الرئيس دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية".

كما أكد بايدن خلال الاتصال دعمه لأمن إسرائيل، وأشاد بالاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ، الأحد، بين مسؤولين كبار من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن "الرئيس شدد على ضرورة قيام جميع الأطراف باتخاذ خطوات عاجلة للتعاون لتعزيز التنسيق الأمني وإدانة جميع أعمال الإرهاب والحفاظ على قابلية (حل الدولتين) للحياة".

ووفقا للبيت الأبيض، سيبقى الزعيمان على "اتصال منتظم" في الأسابيع المقبلة.