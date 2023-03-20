دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، الاثنين، بعد تصريحات وصفتها بأنها "عنصرية تحريضية متطرفة"، لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، حسب بيان للوزارة الاثنين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن السفير الإسرائيلي تلقى "رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت كذلك على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود... وحذرت من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية".

وأضاف المجالي أنه "تم إبلاغ السفير بضرورة قيام حكومته باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية".

في وقت سابق الاثنين، قالت الخارجية الأردنية في بيان إن ما فعله سموتريتش خلال فعالية في باريس، يمثل "تصرفًا تحريضيًا أرعنًا".

ودعا البيان المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية "موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة".

ظهر الوزير الإسرائيلي، مساء الأحد، على منصة وُضعت عليها خريطة لإسرائيل تتضمن الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وتساءل سموتريتش: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا شئ". واعتبر أن فكرة الشعب الفلسطيني "مصطعنة".

يأتي ذلك بعد اجتماع في شرم الشيخ، الذي تعهد خلاله مفاوضون إسرائيلييون وفلسطينيون باتخاذ خطوات لتهدئة التوترات ووقف التصعيد والتحريض "قولا وفعلا"، بحضور مسؤولين من مصر والأردن والولايات المتحدة.