دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان جنوب السعودية، الاثنين، أنها باشرت البحث عن شخصين جرفتهما السيول بمحافظتي صبيا والريث، بعد العثور على جثة طفلة خلال الساعات الماضية.

وذكر الدفاع المدني، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن عمليات البحث جارية بمساندة الفرق التطوعية، كما نشر الدفاع المدني صورًا من عمليات البحث، في حين انتشل الدفاع المدني بمنطقة عسير شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود.

وقال الدفاع المدني: "انتشل مدني جازان طفلة جرفها السيل في أحد أودية صبيا، نسأل الله أن يجعلها شفيعةً لوالديها".

وكانت منطقة جازان قد شهدت هطول أمطار تتراوح بين معدلات متوسطة وغزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

في حين توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).