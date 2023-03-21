أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت السلطات السعودية سراح سعد إبراهيم الماضي، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله بسبب تغريدات تنتقد المملكة، حسبما قال نجله إبراهيم لشبكة CNN.

وأضاف إبراهيم الماضي، المقيم في الولايات المتحدة، أنه تم الإفراج عن والده في الساعة الثانية صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي للمملكة.

وتابع بالقول إن والده موجود حاليًا في الرياض بموجب حظر سفر، معتبرا أنه "ليس حرًا حتى يكون في الولايات المتحدة".

لم يؤكد أي من المسؤولين السعوديين أو الأمريكيين على الفور الإفراج عن سعد الماضي ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المملكة سترفع حظر السفر الذي كانت قد فرضته للسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة.

تواصلت CNN مع الحكومة السعودية للتعليق، دون رد بعد.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرجل البالغ من العمر 72 عامًا مسجون في المملكة العربية السعودية، بعد أن حُكم عليه بالسجن 16 عامًا بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية.