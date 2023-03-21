البنك الدولي يعلن المبلغ الذي تحتاجه سوريا لإعادة الإعمار بعد الزلزال

الشرق الأوسط
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البنك الدولي يعلن المبلغ الذي تحتاجه سوريا لإعادة الإعمار بعد الزلزال
صورة أرشيفية لجانب من عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال في في محافظة إدلب السوريةCredit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال البنك الدولي، الاثنين، في بيان، إن سوريا تحتاج إلى ما يقدر بنحو 7.9 مليار دولار  على مدار 3 سنوات لإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المميت الذي شهدته في فبراير/ شباط.

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وأضاف البيان أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 5.5٪ في عام 2023 بسبب الزلزال الذي ضرب شمال البلاد.

وتابع أن "النمو الاقتصادي قد ينكمش أكثر إذا كان تقدم إعادة الإعمار أبطأ من المتوقع، بالنظر إلى الموارد العامة المحدودة، والاستثمارات الخاصة الضعيفة، والمساعدات الإنسانية المحدودة التي تصل إلى المناطق المتضررة".

وذكر البنك الدولي أن تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريع يقدر أن زلزال تسبب في "أضرار مادية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار، وخسائر اقتصادية بنحو 1.5 مليار دولار ما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليار دولار".

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