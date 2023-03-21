دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، "بالإفراج عن 1025 نزيلًا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة"، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت (وام) إنّ "هذه المبادرة من الشيخ محمد بن زايد تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

وأضافت الوكالة أنّ "رئيس الإمارات يحرص كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هجرية، 21 مارس/ آذار 2023، بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وحضور أعضاء اللجنة، بحسب ما ذكرت (وام)، مساء الاثنين.