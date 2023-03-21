مسؤول أمريكي "يعارض" تصريح وزير إسرائيلي عن "عدم وجود الشعب الفلسطيني"

(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الاثنين، إنه "يعترض تماما" على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي قال فيها "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وأضاف كيربي، في حديث لنيريا كراوس، مراسلة القناة "13" الإسرائيلية في واشنطن، أن تلك التصريحات "غير مفيدة للغاية في محاولة تهدئة التوترات".

وتابع: "نحن نعترض تماما على هذا النوع من اللغة، وهي غير مفيدة للغاية في محاولة تهدئة التوترات، ومحاولة تطبيق حل الدولتين، بصراحة تامة لا نريد أن نرى أي خطاب أو أي عمل يمكن أن يقف في طريق أو أن يصبح عقبة أمام تطبيق حل الدولتين، واللغة من هذا القبيل تفعل ذلك".

يذكر أن الوزير الإسرائيلي تساءل على منصة مؤتمر في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث كان على المنصة خريطة لإسرائيل تتضمن الضفة الغربية المحتلة والأردن: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا شئ"، واعتبر أن فكرة الشعب الفلسطيني "مصطعنة".

وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية تصريحات سموتريتش ووصفتها بأنها "عنصرية" و"محاولة لتزوير التاريخ".

وأكدت السلطة الفلسطينية في بيان أن الشعب الفلسطيني "موجود على هذه الأرض إلى الأبد".

كما وصفت "حماس"، الحركة الإسلامية الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة، تعليقات سموتريتش بـ"العنصرية"، قائلة إنها "تعكس بوضوح السياسات الفاشية للتوسع الاستيطاني الاستعماري والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني، التي تأسست عليها (دولة الاحتلال)"، في إشارة إلى إسرائيل، بحسب البيان.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من بيان مشترك لاجتماع في شرم الشيخ، أعلن فيه مفاوضون إسرائيلييون وفلسطينيون تعهدهم باتخاذ خطوات لتهدئة التوترات ووقف التصعيد، وذلك بوساطة من مصر والأردن والولايات المتحدة.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، الاثنين، بعد تصريحات وصفتها بأنها "عنصرية تحريضية متطرفة"، لسموتريتش، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، حسب بيان للوزارة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن السفير الإسرائيلي تلقى "رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت كذلك على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود... وحذرت من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية".

وأضاف المجالي أنه "تم إبلاغ السفير بضرورة قيام حكومته باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن ما فعله سموتريتش يمثل "تصرفا تحريضيا أرعنا".