دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، الأربعاء، إن زلزالا متوسطا بقوة 4 درجات وقع على بعد 17 كيلومترا شمال شرق أسوان لكن لم يسفر عن أي خسائر.

وأوضح المعهد، في بيان، عبر صفحته على فيسبوك، أن الهزة الأرضية كانت على عمق 10 كيلومتر.

يذكر أن مصر شهدت مؤخرا هزات أرضية كانت ضعيفة أو متوسطة القوة، ولكنها تعرضت في عام 1992 لزلزال بلغت قوته 5.8 درجة أسفر عن مقتل قرابة 500 شخص.

وأكد مسؤولون مصريون، في تصريحات سابقة، أن بلادهم لم تتأثر بالزلزال الذي ضرب مناطق بتركيا وسوريا يوم 6 فبراير/ شباط الماضي، ولا بتوابع هذا الزلزال، لأن مصر بعيدة عن منطقة حزام الزلازل، ولن تدخل في هذه المنطقة في الفترة الجيولوجية الحالية.

وذكر الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، أن مصر بعيدة عن حزام الزلازل سواء الموجودة في تركيا أو المارة في البحر المتوسط، والذي يمر من في القوس الهليني والقبرصي، بجوار قبرص وكريت، وهما يبعدان عن الشواطئ المصرية بمسافة 450 كيلو متر مما قد يؤدي لموجات مد بحري تسونامي من البحر المتوسط على الشواطئ المصرية في حال الزلازل الضخمة.

وأوضح شريف الهادي أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل في أي منطقة حول مستوى العالم، ولكن يمكن التوقع بحدوث زلازل في أية منطقة، وفقا لحسابات إحصائية عن تاريخها في الزلازل.