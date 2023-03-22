أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أطلقت القوات اللبنانية الغاز المسيل للدموع، الأربعاء، على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى البرلمان في بيروت للتظاهر ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

تم إطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشود التي حاولت اختراق الحواجز الأمنية للتقدم نحو مبنى البرلمان، حيث هتف المتظاهرون ضد الحكومة الحالية.

وكان من بين المتظاهرين أفراد متقاعدون من الجيش يحتجون على الظروف الاقتصادية، ومودعون يطالبون البنوك بالإفراج عن مدخراتهم المحتجزة.

قالت سماهر الخطيب، متظاهرة لبنانية عمرها 40 عامًا، لشبكة CNN الأربعاء: "لبنان ليس بخير، ليس لدينا أموال للطعام، للمدرسة، ليس لدينا حكومة. إنه مكلف للغاية".

سجّلت العملة الوطنية اللبنانية، الليرة اللبنانية، مستوى قياسيًا منخفضًا، الثلاثاء، حيث تم تداولها عند 140 ألف ليرة للدولار الأمريكي في "السوق السوداء"، وهي السوق الموازية المستخدمة في جميع المعاملات تقريبًا في البلاد.

تمت مشاركة السعر الجديد على منصات الإنترنت التي تستخدمها شركات الصرافة الخاصة، بما في ذلك Lira Exchange، والتي أظهرت أن الدولار كان يشتري بسعر 141.000 ليرة لبنانية في السوق السوداء من السادسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت الشرقي.

وحدث انهيار العملة الأخير في الوقت الذي يخضع فيه حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، للتحقيق في لبنان وأوروبا بزعم اختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة.

انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار بأكثر من 98٪ منذ عام 2019.