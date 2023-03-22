سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار حلب وتسبب أضرارا مادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، إن "عدواناً إسرائيلياً" استهدف مطار حلب الدولي شمالي سوريا وألحق "بعض الأضرار المادية".

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن اسرائيل اطلقت "عدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط ​​غرب اللاذقية مستهدفة محيط مطار حلب الدولي مما تسبب في أضرار مادية للمطار"، مضيفة أن الهجوم وقع في الساعة 3:55 فجرا بالتوقيت المحلي، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات في المطار.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الأربعاء، إنه لن يعلق على تقارير تتناقلها وسائل إعلام أجنبية.

ويذكر أنه وفي وقت سابق من مارس/ اذار الجاري، قالت سوريا إن إسرائيل نفذت هجوما جويا استهدف مطار حلب الدولي، مما تسبب في أضرار مادية للمطار ووقفه عن الخدمة.